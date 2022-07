Isola dei Famosi | Dopo l’aggressione succede di tutto | “Ma cosa ca**o ve ne frega!”

(Di sabato 30 luglio 2022) Scoppia un putiferiol’dei: l’ex naufrago non le manda a dire, duro attaccodei(fonte youtube)L’ultima edizione de “L’dei” si è rivelata la più lunga di tutta lo storia del reality. L’estensione della durata del format ha permesso al pubblico di conoscere approfonditamente il carattere dei naufraghi di Cayo Cochinos, e gli spettatori si sono inevitabilmente appassionati alle loro vicende. Lo statuario Andrea Cerioli, ormai rientrato in Italial’Honduras, intrattiene numerosi follower grazie ai suoi scatti in compagnia di adorabili pet, nonché della fidanzata Arianna. Un grave fatto di cronaca l’ha spinto a una denuncia incendiaria su Instagram: ...

SignorGiovanne1 : @Gianlustella Prossimi concorrenti dell’isola dei famosi - f_ebisu : RT @mrctrdsh: “Taiwan, che gode comunque di una certa autonomia rispetto a Pechino”, fa questo inciso la giornalista del #Gr1 della Rai che… - 50_Cagliostro : @Natizevi L'indignazione è per non essere andati all'Isola dei famosi. - ParliamoDiNews : Replica Isola dei Famosi 2022: quando e su che canale vederla #LIsoladeifamosi #30luglio - giglionews : Mufloni del Giglio: studio scientifico rivela un DNA ancestrale, altrove perduto Mufloni del Giglio: studio scient… -

...stagione si sono introdotti i protagonisti maschili e si è mostrato quanto accadeva sull'... situazione che ha scatenato le reazioni dispiaciutefan. Che ne pensate Siete dispiaciuti che The ...... a San Teodoro - davanti alla splendidadi Tavolara - e sceglie, forse, la strada del suo ... con 11 primati del mondo, di cui quello200 stile libero in vasca lunga che è ancora suo dal 2009 (...Siamo andati a conoscere Enrico Cirilli e la sua Impresa Alimentare Domestica, micro laboratorio artigianale di panificazione.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...