(Di sabato 30 luglio 2022)oggi pomeriggio a Ronconelladi. La vittima è un uomo di 59 anni. Nonostante l'intervento dei sanitari, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. ...

MediasetTgcom24 : Incidente mortale in una pista di motocross nel Biellese #biella - elvise1657 : RT @flavikon: Se avessi alle spalle un incidente mortale l’ultima cosa che farei sarebbe abusare del termine zombie, morti, mortizzombi. Ma… - danieledv79 : RT @flavikon: Se avessi alle spalle un incidente mortale l’ultima cosa che farei sarebbe abusare del termine zombie, morti, mortizzombi. Ma… - infoitinterno : Incidente mortale all’uscita Trani Sud: perdono il controllo del mezzo e finiscono nella scarpata - infoitinterno : Incidente mortale a Capirro, perde la vita una 21enne di Bisceglie -

Agenzia ANSA

oggi pomeriggio a Ronco Biellese nella pista di motocross. La vittima è un uomo di 59 anni. Nonostante l'intervento dei sanitari, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. ...La giustizia farà il suo corso e presto questaaggressione sarà dimenticata e la vicenda ... Un rovinosomentre era in bici, con un uomo ubriaco che lo ha investito causandogli un ... Incidente mortale in una pista di motocross nel Biellese (ANSA) - BIELLA, 30 LUG - Incidente mortale oggi pomeriggio a Ronco Biellese nella pista di motocross. La vittima è un uomo di 59 anni. Nonostante ...“Ennesima vittima di un sistema del lavoro malato” denunciano i sindacati. Il 58enne si trovava sua una impalcatura ed è precipitato per diversi metri nel vuoto. Ennesimo incidente mortale sul lavoro ...