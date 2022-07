Finta benefattrice narcotizzava e rapinava gli anziani | arrestata

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 30 luglio 2022) BELLUSCO (MONZA) – una 47enne. La donna si presentava come una gentilein cerca di qualche offerta da destinare ai bambini poveri poi, una volta conquistata la loro fiducia,le sue vittime con delle benzodiazepine, potenti farmaci che avrebbero anche potuto essere letali L'articolo proviene da Webmagazine24.