F1, Lewis Hamilton: “Ho avuto un problema al DRS nell’ultimo tentativo, non sono soddisfatto del 7° posto” (Di sabato 30 luglio 2022) Lewis Hamilton ha poca voglia di sorridere e ne ha ancor meno di parlare al termine delle sue qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring il sette volte campione del mondo non è andato oltre la settima posizione nella griglia di partenza di domani, anche per colpa di un problema al suo DRS proprio nell’ultimo tentativo della Q3. Come se non bastasse, la pole position è andata nelle mani del suo compagno di scuderia, George Russell, non certo un aspetto che possa far stappare champagne al “Re Nero”. La sua analisi al termine delle qualifiche è quanto mai stringata. “Perchè non sono andato bene? Il mio DRS non funzionava – spiega a Sky Sport – Se sono soddisfatto del ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022)ha poca voglia di sorridere e ne ha ancor meno di parlare al termine delle sue qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring il sette volte campione del mondo non è andato oltre la settima posizione nella griglia di partenza di domani, anche per colpa di unal suo DRS propriodella Q3. Come se non bastasse, la pole position è andata nelle mani del suo compagno di scuderia, George Russell, non certo un aspetto che possa far stappare champagne al “Re Nero”. La sua analisi al termine delle qualifiche è quanto mai stringata. “Perchè nonandato bene? Il mio DRS non funzionava – spiega a Sky Sport – Sedel ...

