F1, Fernando Alonso: “L’obiettivo era la top10, domani non sarà facile battagliare con le McLaren” (Di sabato 30 luglio 2022) Fernando Alonso ha commentato la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, 13ma tappa del Mondiale F1 2022. Il due volte campione del mondo ha concluso al sesto posto la Q3, sessione che ha regalato la prima gioia contro il cronometro per il britannico George Russell (Mercedes). Alpine si prepara per battagliare nella competizione di domani, gara in cui ci attendiamo un nuovo duello tra le monoposto transalpine e le due McLaren, rispettivamente in quarta ed in nona piazza con l’inglese Lando Norris e l’australiano Daniel Ricciardo. Il due volte vincitore della 24h Le Mans ha riportato ai media attraverso i microfoni di DAZN: “Oggi è andata molto bene, L’obiettivo era di essere tra i primi dieci. In Q2 siamo stati molto competitivi, sono ottimista per ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022)ha commentato la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, 13ma tappa del Mondiale F1 2022. Il due volte campione del mondo ha concluso al sesto posto la Q3, sessione che ha regalato la prima gioia contro il cronometro per il britannico George Russell (Mercedes). Alpine si prepara pernella competizione di, gara in cui ci attendiamo un nuovo duello tra le monoposto transalpine e le due, rispettivamente in quarta ed in nona piazza con l’inglese Lando Norris e l’australiano Daniel Ricciardo. Il due volte vincitore della 24h Le Mans ha riportato ai media attraverso i microfoni di DAZN: “Oggi è andata molto bene,era di essere tra i primi dieci. In Q2 siamo stati molto competitivi, sono ottimista per ...

