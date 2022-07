Everton, un tifoso batte il rigore: aveva aiutato i rifugiati ucraini (Di sabato 30 luglio 2022) . Bella iniziativa dei Toffees Paul Stratton, grandissimo tifoso dell’Everton, ha ricevuto un regalo bellissimo dalla sua squadra del cuore. Nel corso dell’amichevole tra i Toffees e la Dinamo Kiev l’ex agente di polizia è stato “mandato in campo” da Lampard per battere un calcio di rigore. Everton supporter Paul Stratton was brought on to take a penalty in a friendly match against Dynamo Kyiv.He has been delivering supplies by car to refugees of the Russian invasion in Ukraine ? pic.twitter.com/OrZUUv8vci— ESPN FC (@ESPNFC) July 29, 2022 L’uomo nei mesi scorsi aveva intrapreso un viaggio di oltre 2000 chilometri per trasferirsi in Polonia a Przemysl e per aiutare attivamente i rifugiati ucraini. L’Everton lo ha voluto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) . Bella iniziativa dei Toffees Paul Stratton, grandissimodell’, ha ricevuto un regalo bellissimo dalla sua squadra del cuore. Nel corso dell’amichevole tra i Toffees e la Dinamo Kiev l’ex agente di polizia è stato “mandato in campo” da Lampard perre un calcio disupporter Paul Stratton was brought on to take a penalty in a friendly match against Dynamo Kyiv.He has been delivering supplies by car to refugees of the Russian invasion in Ukraine ? pic.twitter.com/OrZUUv8vci— ESPN FC (@ESPNFC) July 29, 2022 L’uomo nei mesi scorsiintrapreso un viaggio di oltre 2000 chilometri per trasferirsi in Polonia a Przemysl e per aiutare attivamente i. L’lo ha voluto ...

