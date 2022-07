FirenzePost : Elezioni, Pd Empoli: proposta la candidatura di Dario Parrini. E l’auspicio di avere in lista anche Luca Lotti -

Firenze Post

Questa mattina alla casa del popolo di Ponte a Elsa asi è tenuta l'assemblea territoriale del Partito democratico dell'Empolese Valdelsa. All'...ed al Senato della Repubblica per ledi ...... ma i presenti dovranno scegliere se ratificare o meno il documento prodotto dalla segreteria dell'Empolese Valdelsa nel quale si indica come candidato al Parlamento per le prossime... Elezioni, Pd Empoli: proposta la candidatura di Dario Parrini. E l’auspicio di avere in lista anche Luca Lotti La Federazione del Pd Empolese Valdelsa, riunita in assemblea oggi, 30 luglio 2022, ha approvato all'unanimità il documento, proposto dalla segreteria, "in cui si propone Dario Parrini come candidato ...Oggi l’assemblea territoriale si riunisce per esprimersi e voterà il documento in cui si chiede la candidatura del senatore Dem ...