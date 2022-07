Elezioni | Letta | ' M5S irresponsabile | nessuna alleanza'

(Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Confermo quello che avevamo già deciso: noi non avremo rapporti politico-elettorali in questa campagna elettorale con le forze politiche protagoniste di quell'atto di irresponsabilità che è stato quel 20 luglio, in cui il governo, da tre pilastri che lo sorreggevano, è stato alla fine fatto cadere. E i 5 Stelle sono tra questi". Lo dice il segretario dem Enrico, in un'intervista al Tg2.

fattoquotidiano : Gentile Enrico Letta, avendo lei deciso di perdere convintamente, e perché no, serenamente, le prossime elezioni po… - AngeloCiocca : Ora si torni al voto! Basta alla FOLLIA del #M5S, BASTA alla FOLLIA di #lamorgese !! SERVE una classe dirigente FOR… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Letta: 'Rivelazioni su legami tra Salvini e la Russia inquietanti. Vogliamo sapere se è stato Putin a fare… - TIZBAN1 : @domenicoditell1 @davide_vecchi Invece @letta vincerà le #elezioni, con il #cazzarodirignano, il #supponente dei pa… - LocalPage3 : Elezioni 2022, Letta: 'Renzi? Non metto veti, dialoghiamo con tutti' -

Ci basta il 3% e, seperderà le, il giorno dopo la sinistra dovrà aprire una riflessione': queste, apprende l'Adnkronos, le parole rivolte ai suoi. Il leader di Iv starebbe già ...Partiti, governo e politica verso le: le ultime notizie Calenda si prepara a dire si aSantoro: "Fondo il partito che non c'è e mi alleo con Conte" Grillo licenzia le stelle: se la ...Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Delle alleanze “discuteremo in questi giorni, abbiamo qualche giorno di tempo davanti, io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, però dobbiamo andare di fronte a 6 ...ROMA - Matteo Renzi si è chiuso in ufficio e si è messo al lavoro solo sulle liste di Italia Viva per le prossime elezioni politiche del 25 settembre.