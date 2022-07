Elena Micheli medaglia d' oro ai mondiali di pentathlon

(Di sabato 30 luglio 2022) AGI -vince l'oro aidiModerno, in corso ad Alessandria d'Egitto, ed entra nella storia. L'atleta azzurra del Centro Sportivo Carabinieri, già argento iridato nel 2019 e due volte sul podio in World Cup in questa stagione (prima al Cairo e seconda a Budapest), ha centrato l'impresa 17 anni dopo Claudia Corsini, unica altra atleta azzurra ad aver vinto il titolo mondiale nel 2005. Alle spalle diha chiuso l'ungherese Michelle Gulyas, bronzo all'atleta turca Ilke Ozyuksel.

Il punto esclamativo l'azzurra lo piazza nel nuoto , nel quale eccelle, dove il primo posto con 2'09 79 per 291 punti portaa scavare un piccolo solco nella generale sulle più immediate ...