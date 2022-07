Di Battista, un cavillo giuridico lo mette a rischio nel M5S: per candidarsi serve una deroga di Grillo (Di sabato 30 luglio 2022) Alessandro Di Battista a causa di un cavillo giuridico del M5S rischia di non potersi candidare alle elezioni politiche 2022. È il cavallo di razza, quello in grado di risollevare le sorti di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 30 luglio 2022) Alessandro Dia causa di undel M5S rischia di non potersi candidare alle elezioni politiche 2022. È il cavallo di razza, quello in grado di risollevare le sorti di...

