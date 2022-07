“Cessione e tesoretto, tre colpi”: Napoli, Spalletti al settimo cielo (Di sabato 30 luglio 2022) Il mercato del Napoli è entrato nel vivo. Si valuta la Cessione di un top player che finanzierebbe tre colpi in entrata: i dettagli. Sono giorni intensi in casa Napoli. La trattativa con il Sassuolo riguardante Giacomo Raspadori, ad esempio, è appena partita: gli emiliani hanno respinto la prima proposta da 25 milioni, facendo sapere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 luglio 2022) Il mercato delè entrato nel vivo. Si valuta ladi un top player che finanzierebbe trein entrata: i dettagli. Sono giorni intensi in casa. La trattativa con il Sassuolo riguardante Giacomo Raspadori, ad esempio, è appena partita: gli emiliani hanno respinto la prima proposta da 25 milioni, facendo sapere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : L’Inter e il tesoretto “ritrovato” da investire su Milenkovic: vicina la cessione di Pinamonti - infoitsport : Inter, arriva il tesoretto per Milenkovic? Una cessione in via di definizione - Fiorentinanews : L'#Inter e il tesoretto 'ritrovato' da investire su #Milenkovic: vicina la cessione di #Pinamonti #Fiorentina - mckillbill : @ncorrasco @Lor_bert @Delu90Inter @il_prof_13 @TheMerk87 @CrisInter91 @marifcinter Aggiungiamo il fatto che è l'uni… - Vitto2012 : @MrSerpiko84 @Torrenapoli1 @dries_mertens14 Tra i soldi della cessione di Koulibaly e la riduzione del monte ingagg… -