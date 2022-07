Calcio: Barça. Xavi 'Ritorno Messi oggi è utopia, ma mi piacerebbe' (Di sabato 30 luglio 2022) Il tecnico blaugrana "Sarebbe bello se la storia col Barcellona non finisse così" ROMA - "Messi ora ha un contratto, pensare di poterlo rivedere al Barcellona è un'utopia. Ovviamente sarebbe bello se ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Il tecnico blaugrana "Sarebbe bello se la storia col Barcellona non finisse così" ROMA - "ora ha un contratto, pensare di poterlo rivedere al Barcellona è un'. Ovviamente sarebbe bello se ...

