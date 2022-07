ATP Umago 2022, Jannik Sinner: “Ho buone sensazioni qui a Umago, contro Alcaraz dovrò esprimere il mio 100%” (Di sabato 30 luglio 2022) Missione compiuta per Jannik Sinner. L’altoatesino (n.10 del mondo) ha sconfitto per 6-1 6-3 l’italo-argentino Franco Agamenone (n.136 del ranking) e sarà quindi lui a sfidare in Finale lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.5 ATP), a segno quest’oggi contro Giulio Zeppieri nell’altra semifinale. Una partita dominata da Sinner che ha fatto valere la grande velocità di palla da fondo, al cospetto di un Agamenone apparso visibilmente stanco, dopo un percorso che contemplava anche i match di qualificazione. Una prestazione convincente quella del ragazzo di Sesto Pusteria che quindi, dopo gli ottavi di finale a Wimbledon, si ritroverà Alcaraz e l’obiettivo è chiaramente quello di replicare: “Ho espresso un buon livello nel corso di questo incontro, cercando di fare il mio gioco da ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Missione compiuta per. L’altoatesino (n.10 del mondo) ha sconfitto per 6-1 6-3 l’italo-argentino Franco Agamenone (n.136 del ranking) e sarà quindi lui a sfidare in Finale lo spagnolo Carlos(n.5 ATP), a segno quest’oggiGiulio Zeppieri nell’altra semifinale. Una partita dominata dache ha fatto valere la grande velocità di palla da fondo, al cospetto di un Agamenone apparso visibilmente stanco, dopo un percorso che contemplava anche i match di qualificazione. Una prestazione convincente quella del ragazzo di Sesto Pusteria che quindi, dopo gli ottavi di finale a Wimbledon, si ritroveràe l’obiettivo è chiaramente quello di replicare: “Ho espresso un buon livello nel corso di questo in, cercando di fare il mio gioco da ...

