Amichevoli 2022, gol e nervi tesi tra Spezia e Angers: termina 2-2 (Di sabato 30 luglio 2022) Tanto spettacolo ma anche qualche tensione di troppo nell’amichevole tra Spezia e Angers. Alla fine ne esce una pareggio divertente per 2-2, con Luca Gotti che quindi raccoglie altre indicazioni importanti dai suoi in vista dell’inizio di stagione. La partita si anima già dopo 20?, quando arriva la rete di Honou, lesto a ribattere in rete dopo che Gyasi aveva salvato sulla linea il tentativo di Ounahi; appena quattro minuti dopo è arrivata la risposta dei liguri: iniziativa di Nzola che mette in mezzo un pallone potente, deviato nella propria rete da Doumbia. In avvio di secondo tempo, Gyasi atterra nella propria area Hunou, con Sima che poi dagli undici metri non sbaglia. Ancora dopo pochi minuti, si scatena il solito Nzola, che sembra aver ritrovato motivazioni dopo una stagione negativa: l’assist stavolta è per Verde, che realizza la rete del ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Tanto spettacolo ma anche qualche tensione di troppo nell’amichevole tra. Alla fine ne esce una pareggio divertente per 2-2, con Luca Gotti che quindi raccoglie altre indicazioni importanti dai suoi in vista dell’inizio di stagione. La partita si anima già dopo 20?, quando arriva la rete di Honou, lesto a ribattere in rete dopo che Gyasi aveva salvato sulla linea il tentativo di Ounahi; appena quattro minuti dopo è arrivata la risposta dei liguri: iniziativa di Nzola che mette in mezzo un pallone potente, deviato nella propria rete da Doumbia. In avvio di secondo tempo, Gyasi atterra nella propria area Hunou, con Sima che poi dagli undici metri non sbaglia. Ancora dopo pochi minuti, si scatena il solito Nzola, che sembra aver ritrovato motivazioni dopo una stagione negativa: l’assist stavolta è per Verde, che realizza la rete del ...

