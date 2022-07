Urso al Parlamento: attenti alle ingerenze straniere, in Germania violati i sistemi informatici del Bundestag (Di venerdì 29 luglio 2022) Mettere in guardia il Parlamento italiano su forme di ingerenza straniere, che divengono “ancora più intense ed accentuate con l’avvicinarsi delle consultazioni elettorali”, e che in Germania si sono concretizzate con una violazione dei “sistemi informatici del Bundestag” e “una esfiltrazione di informazioni dalla posta elettronica dei parlamentari tedeschi già nel 2015” ma “anche in tempi più recenti”. La lettera inviata dal presidente del Copasir Adolfo Urso ai presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, fa riferimento all’indagine conoscitiva sulle forme di disinformazione e di ingerenza straniere, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica che lo stesso Comitato sta svolgendo. A quanto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Mettere in guardia ilitaliano su forme di ingerenza, che divengono “ancora più intense ed accentuate con l’avvicinarsi delle consultazioni elettorali”, e che insi sono concretizzate con una violazione dei “del” e “una esfiltrazione di informazioni dalla posta elettronica dei parlamentari tedeschi già nel 2015” ma “anche in tempi più recenti”. La lettera inviata dal presidente del Copasir Adolfoai presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, fa riferimento all’indagine conoscitiva sulle forme di disinformazione e di ingerenza, anche con riferimentominacce ibride e di natura cibernetica che lo stesso Comitato sta svolgendo. A quanto ...

