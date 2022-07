(Di venerdì 29 luglio 2022) Trasporti Sarà erogato per redditi fino a 35mila. Ma il Covid incide ancora sui bilanci delle aziende. Nei primi 5 mesi dell’anno, ricavi in calo di 1,5 milioni.

RaiNews : Attivate corse aggiuntive di autobus sulla tratta che vada Piazzale Roma fino alla Stazione Ferrovia di Mestre, per… - infoitinterno : Treni e autobus, arriva un bonus di 60 euro. Perso un abbonato su quattro - webecodibergamo : Treni e autobus, arriva un bonus di 60 euro. Perso un abbonato su quattro - evanessuna : @MicLedda Nonna Gerardina, primi anni 60, proveniente da uno sperduto paesino dell'entroterra del profondo sud, rie… - ahnoesh : abbiamo deciso con dei colleghi di andare al lago bellissimo ubriachi solo che alle 8 comincia il diluvio corriamo… -

Sono limitati alla stazione di Venezia Mestre alcuniregionali e Alta velocità, a causa dell'intervento delle Forze dell'Ordine in corso per l'...Actv ha attivate corse aggiuntive degli...Il bonus italiano potrà essere usato sia per iche pere pullman. " Si tratta di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati, per tutti quei cittadini che utilizzano il ...(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – Da sabato 30 luglio il servizio combinato treno+bus di Trenitalia consentirà di raggiungere con un unico biglietto alcune delle migliori spiagge della riviera ligure di Pon ...Terribile tragedia alla stazione Termini, dove una giovane donna è stata investita da un treno. L'incidente ha avuto conseguenze sulla mobilità.