SSP300 Most | Steeman da record in FP2 | 5° Gennai

P300it : #SSP300 | #CZEWorldSBK, #FP2: @victorsteeman ancora in testa nella classe leggera a fine turno in 1:46.141. A 0'2 i… - P300it : #SSP300 | #CZEWorldSBK, #FP1: è stata esposta la bandiera rossa per la sessione a nove minuti dalla fine a causa di… - P300it : #SSP300 | #CZEWorldSBK, #FP1: @victorsteeman il più veloce nella prima sessione a #Most in 1:46.335. #Bijman 2° a 0… -

Motosprint.it

Secondo ed ultimo turno di giornata per la Supersport 300 in quel di, caratterizzato da una bandiera rossa. A dieci minuti dal termine della sessione infatti Inigo Iglesias è uscito di pista alla curva 13 per evitare Lennox Lehmann - alle prese con un problema - ...L'olandese è già riuscito a vincere in stagione anche se in classifica occupa la quarta posizione;può rappresentare una ghiotta chance per avvicinarsi alla leadership. Kevin Sabatucci ottavo, ... SSP300 Most: Steeman svetta nelle FP1, Sabatucci primo degli italiani Ottima prova del pilota Kawasaki, che precede Svoboda e Lehmann. Iglesias al centro medico per accertamenti Secondo ed ultimo turno di giornata per la Supersport 300 in quel di Most, caratterizzato da ...Il pilota olandese è il più veloce della prima sessione di libere davanti a Bijman e Lehmann. Leggermente in difficoltà gli italiani ...