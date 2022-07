Roma, squadra in visita al Muro del Pianto di Gerusalemme (Di venerdì 29 luglio 2022) Nella giornata odierna la Roma si è recata in vista al Muro del Pianto di Gerusalemme. Ad accogliere i ragazzi di Josè Mourinho e gli accompagnatori è stato il ministro del turismo israeliano, Yoel Razvozov, che li ha condotti nel luogo sacro all’ebraismo. Lo stesso ministro ha spiegato lo scopo dell’iniziativa: “Decine di milioni di tifosi da tutto il mondo potranno seguire sui social questa visita speciale, potendo così di ammirare la bellezza e l’unicità che abbiamo qui. Speriamo che queste amichevoli in Israele diventino una tradizione e che molte altre squadre vengano a giocare nella nostro meraviglioso Paese”. La prossima sfida dei giallorossi è in programma domani sera allo stadio ‘Sammi Ofer’ di Haifa contro il Tottenham di Antonio Conte e, probabilmente, ci sarà l’esordio dal 1? di Paulo ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Nella giornata odierna lasi è recata in vista aldeldi. Ad accogliere i ragazzi di Josè Mourinho e gli accompagnatori è stato il ministro del turismo israeliano, Yoel Razvozov, che li ha condotti nel luogo sacro all’ebraismo. Lo stesso ministro ha spiegato lo scopo dell’iniziativa: “Decine di milioni di tifosi da tutto il mondo potranno seguire sui social questaspeciale, potendo così di ammirare la bellezza e l’unicità che abbiamo qui. Speriamo che queste amichevoli in Israele diventino una tradizione e che molte altre squadre vengano a giocare nella nostro meraviglioso Paese”. La prossima sfida dei giallorossi è in programma domani sera allo stadio ‘Sammi Ofer’ di Haifa contro il Tottenham di Antonio Conte e, probabilmente, ci sarà l’esordio dal 1? di Paulo ...

DiMarzio : #Amichevoli | Roma-Ascoli 0-1: sconfitta per la squadra di Mourinho. Dybala in campo dal primo minuto ??… - DAZN_IT : ?? “Paulo è nella squadra giusta per lui” ?? Allegri commenta il passaggio di #Dybala alla Roma ?? Inside Juventus,… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, oggi è il #Dybala day: 'Voglio vincere con questa squadra' ???? - FabioCaravello : Era semplicemente un sondaggio ma qualcuno oggi ha pensato bene di costruirci una notizia, ad oggi l'unica squadra… - sportface2016 : #SerieA | #Roma, squadra in visita al Muro del Pianto di Gerusalemme -