Roma | Joya vera per sognare - Sport - quotidiano net

(Di venerdì 29 luglio 2022) Giuseppe Tassi Dybala come Maradona. Non è un paragone tecnico, difficile da sostenere per chiunque, quando c'è il Pibe de oro di mezzo. Mi riferisco all'accoglienza trionfale tributata dal pubblico ...

Ma troppi dimenticano che la Roma ha appena riscoperto la gioia di vincere sotto le insegne di Mourinho. Non solo la Roma: la nostra Serie A parlerà sempre più argentino e a raccontarlo è una guida albiceleste d'eccezione: Abel Balbo, ex bomber di Roma, Fiorentina e Udinese e autore di 117 gol nella Serie A. L'arrivo di uno fra i migliori centrocampisti europei rafforza l'asse centrale con Matic e Pellegrini, a supporto dell'attacco formato dalla Joya, Zaniolo e Abraham. Per la soddisfazione di Mourinho ...