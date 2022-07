Perché l’Atalanta (non) ha bisogno di un difensore al posto di Palomino (Di venerdì 29 luglio 2022) La situazione Palomino complica le cose in casa Atalanta per quanto concerne il calciomercato? Tatticamente no Al di là di quelle che saranno le vicissitudini di Palomino (tra controanalisi e accertamenti), bisognerà ragionare dal punto di vista tecnico. l’Atalanta, in caso non abbia a disposizione l’argentino, deve intervenire sul mercato per quanto concerne la difesa? Analizzando attualmente il reparto, la retroguardia della Dea è composta da Demiral, Okoli, Scalvini, Toloi e Djimsiti. Schierando la difesa a tre (riserve comprese) ci si accorge che manca effettivamente un sesto che “ricopra” il buco dell’argentino, ma acquistare un nuovo giocatore non serve. Chi verrebbe a fare il sesto in un contesto già effettivamente collaudato? La soluzione ideale è quella di riadattare Marten De Roon dietro: ruolo molto gradito dallo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) La situazionecomplica le cose in casa Atalanta per quanto concerne il calciomercato? Tatticamente no Al di là di quelle che saranno le vicissitudini di(tra controanalisi e accertamenti), bisognerà ragionare dal punto di vista tecnico., in caso non abbia a disposizione l’argentino, deve intervenire sul mercato per quanto concerne la difesa? Analizzando attualmente il reparto, la retroguardia della Dea è composta da Demiral, Okoli, Scalvini, Toloi e Djimsiti. Schierando la difesa a tre (riserve comprese) ci si accorge che manca effettivamente un sesto che “ricopra” il buco dell’argentino, ma acquistare un nuovo giocatore non serve. Chi verrebbe a fare il sesto in un contesto già effettivamente collaudato? La soluzione ideale è quella di riadattare Marten De Roon dietro: ruolo molto gradito dallo ...

