Mara Carfagna entra in Azione (Di venerdì 29 luglio 2022) Contro gli estremismi. In questa frase si riassume il quadro politico del nuovo bipolarismo italiano. Su questa linea, Mara Carfagna ha deciso di entrare a far parte di Azione di Carlo Calenda. "Ha una proposta europeista, liberale, garantista, fedele al patto europeo e occidentale" così la ministra per il Sud e la coesione territoriale ha definito la sua linea in un'intervista al Corriere – in perfetto accordo con quella del leader centrista, che tale non ama definirsi. Una descrizione simile a quella dell'anelato campo larghissimo descritto una settimana fa dal ministro dem Dario Franceschini. Così, coerentemente, Carfagna ha lasciato Forza Italia dopo il voto contro il governo – ormai dimissionario – di Mario Draghi. Ringraziando Silvio Berlusconi per aver creduto nella sua carriera politica, la ...

