Mai più la maglia numero 88 in Serie A? C’è la proposta. Il motivo: “Inneggia a Hitler” (Di venerdì 29 luglio 2022) Se la richiesta venisse accolta, ben presto dalle maglie dei giocatori di Serie A potrebbe sparire il numero 88 che, nel codice del linguaggio neo-nazista, esprime il saluto ad Adolf Hitler. Ad avanzare la proposta direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Il motivo è presto detto: la lettera H è l’ottava dell’alfabeto e quindi il numero 88, nella numerologia delle “SS”, sta a simboleggiare HH, “Heil Hitler!”, il saluto nazista per eccellenza. Ecco perché la Santerini, supportata dall’ADL (Anti-Defamation League), fa notare come questa propaganda sia a rischio di illegalità, e violerebbe i codici etici delle squadre e i valori morali sostenuti dallo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Se la richiesta venisse accolta, ben presto dalle maglie dei giocatori diA potrebbe sparire il88 che, nel codice del linguaggio neo-nazista, esprime il saluto ad Adolf. Ad avanzare ladirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Ilè presto detto: la lettera H è l’ottava dell’alfabeto e quindi il88, nellalogia delle “SS”, sta a simboleggiare HH, “Heil!”, il saluto nazista per eccellenza. Ecco perché la Santerini, supportata dall’ADL (Anti-Defamation League), fa notare come questa propaganda sia a rischio di illegalità, e violerebbe i codici etici delle squadre e i valori morali sostenuti dallo ...

