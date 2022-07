L’Unità, fallita la società che la editava: testata andrà all’asta. Cdr e Fnsi: “Torni a vivere. Se non ora, quando?” (Di venerdì 29 luglio 2022) L’ultimo grido di disperazione del comitato di redazione risale al 10 maggio scorso, quando i rappresentanti sindacali dei giornalisti descrivevano la condizione de lavoratori del giornale L’Unità di “ostaggi di un girone infernale” tra numeri speciali per evitare la decadenza della testata, nessun tipo di retribuzione, né cassa integrazione o anche disoccupazione. Due giorni fa il Tribunale ha dichiarato fallita la società che editava lo storico quotidiano fondato da Antonio Gramsci. “La parola fine l’ha pronunciata il Tribunale fallimentare di Roma. Dal 27 luglio, la società che editava L’Unità è ufficialmente fallita. Il ricorso degli avvocati contro il fallimento è stato respinto” fanno sapere il cdr e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) L’ultimo grido di disperazione del comitato di redazione risale al 10 maggio scorso,i rappresentanti sindacali dei giornalisti descrivevano la condizione de lavoratori del giornaledi “ostaggi di un girone infernale” tra numeri speciali per evitare la decadenza della, nessun tipo di retribuzione, né cassa integrazione o anche disoccupazione. Due giorni fa il Tribunale ha dichiaratolachelo storico quotidiano fondato da Antonio Gramsci. “La parola fine l’ha pronunciata il Tribunale fallimentare di Roma. Dal 27 luglio, lacheè ufficialmente. Il ricorso degli avvocati contro il fallimento è stato respinto” fanno sapere il cdr e la ...

cjmimun : 'La parola fine l'ha pronunciata il Tribunale fallimentare di Roma. Dal 27 luglio, la Societa' che editava l'Unita'… - MicheleBonates3 : @mariolavia Per questo l’Unita’ è fallita e ha dovuto chiudere bottega. - ItaloBalbo11 : @Storace Dirett. Storace ma l'Unità non era già fallita con la direzione di Concita chic ??????????? - Leonell62675870 : @Misurelli77 E meno male che l'unità e'fallita ?????????? - ROBERTO42553425 : Una volta c'era 'L'Unità' per i lavoratori, poi fallita con 125 milioni di euro, 90/95 pagati dagli italiani. Ora c… -

L'Unità, Cdr e Fnsi su fallimento: calpestati i lavoratori e la storia del giornale 'La parola fine l'ha pronunciata il Tribunale fallimentare di Roma. Dal 27 luglio, la Società che editava l'Unità è ufficialmente fallita. Il ricorso degli avvocati contro il fallimento è stato respinto'. Lo rendono noto il cdr e la Fnsi, segnalando di aver richiesto un incontro con il curatore ... Somalia - Etiopia: incursione al confine, al Shabaab rivendica l'uccisione di 103 membri delle forze Liyu ... l'unità di polizia antiterrorismo del governo della Regione dei ... città situata al confine con l'Etiopia. In una dichiarazione ...almeno 209 combattenti di al Shabaab sono stati uccisi nella fallita ... Primaonline 'La parola fine'ha pronunciata il Tribunale fallimentare di Roma. Dal 27 luglio, la Società che editavaè ufficialmente. Il ricorso degli avvocati contro il fallimento è stato respinto'. Lo rendono noto il cdr e la Fnsi, segnalando di aver richiesto un incontro con il curatore ......di polizia antiterrorismo del governo della Regione dei ... città situata al confine con'Etiopia. In una dichiarazione ...almeno 209 combattenti di al Shabaab sono stati uccisi nella... L'Unità, Cdr e Fnsi su fallimento: calpestati i lavoratori e la storia del giornale