L' ex produttrice discografica | ormai affermata conduttrice | è sempre più lanciata sul piccolo schermo | dove imperversa da quasi quindici anni

81e non sentirli. Energica, diretta, con la battuta pronta e incline al linguaggio scurrile, Mara Maionchi è uno dei volti di primo piano del panorama televisivo italiano. Il prossimo 12 settembre debutterà al timone di Nudi per la vita, nuovo programma in onda il lunedì e il martedì in prima serata su Rai 2, per un totale di quattro puntate.