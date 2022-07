La storia ci dice che tipo di rivoluzione nasce da una pandemia (Di venerdì 29 luglio 2022) Dalle piaghe dell’antico Egitto alla peste nera e all’influenza spagnola, le epidemie hanno spesso provocato trasformazioni nella società. Capire perché può aiutarci a creare un mondo migliore dopo il covid-19? Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 29 luglio 2022) Dalle piaghe dell’antico Egitto alla peste nera e all’influenza spagnola, le epidemie hanno spesso provocato trasformazioni nella società. Capire perché può aiutarci a creare un mondo migliore dopo il covid-19? Leggi

