Juventus, Gazzetta: "Pogba in bilico tra riabilitazione e operazione" (Di venerdì 29 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, Pogba è davvero nel grande limbo delle decisioni tra operazioni e riabilitazione. "sono momenti nella vita che vorresti non vivere mai. Paul Pogba ha passato gli ultimi anni della sua carriera a combattere con i problemi fisici: polpaccio, caviglia e coscia le parti del corpo che più lo hanno fatto penare, ma anche il ginocchio (il sinistro in particolare) in passato lo aveva costretto a stare a riposo e a rinunciare al pallone. "Adesso l'altro ginocchio, il destro, ha deciso di giocargli un brutto scherzo, mettendo addirittura a rischio il suo Mondiale in Qatar. Un'ipotesi che per il momento il centrocampista francese, che la Juventus ha da poco scritturato da svincolato garantendogli uno stipendio pari al numero di ...

