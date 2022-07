Ingerenze straniere, il Copasir allerta Fico e Casellati (Di venerdì 29 luglio 2022) Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche le forme di ingerenza di “alcuni attori statuali” nei “processi democratici dei Paesi occidentali “diventano “ancora più intense ed accentuate”. È quanto scrive il presidente del Copasir, Adolfo Urso, in una lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato. Per il Copasir le Camere sono a rischio cyberattacchi in vista delle prossime elezioni politiche. Nel mirino potrebbe esserci la posta dei parlamentari Il presidente del Copasir ha segnalato ai vertici delle Camere, in particolare, il rischio di hackeraggio della posta dei parlamentari, come avvenuto in passato nel Bundestag tedesco. Di qui l’invito a Fico e Casellati a valutare “misure di carattere tecnico e organizzativo volte a contrastare il possibile verificarsi di tali circostanze anche nel caso del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche le forme di ingerenza di “alcuni attori statuali” nei “processi democratici dei Paesi occidentali “diventano “ancora più intense ed accentuate”. È quanto scrive il presidente del, Adolfo Urso, in una lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato. Per ille Camere sono a rischio cyberattacchi in vista delle prossime elezioni politiche. Nel mirino potrebbe esserci la posta dei parlamentari Il presidente delha segnalato ai vertici delle Camere, in particolare, il rischio di hackeraggio della posta dei parlamentari, come avvenuto in passato nel Bundestag tedesco. Di qui l’invito aa valutare “misure di carattere tecnico e organizzativo volte a contrastare il possibile verificarsi di tali circostanze anche nel caso del ...

