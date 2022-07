Il Papa striglia i preti | “Non è la fede a essere in crisi ma certi modi in cui la annunciamo”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Quebec – Non è “lain, ma certe forme eattraverso cui la”. Come spesso accade negli incontri con i vescovi e il clero del luogo meta del Viaggio Apostolico,Francesco, ancora una volta, i pastori. L’occasione è, per l’appunto, la preghiera dei vespri celebrata nella Cattedrale di Notre-Dame de Québec con i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali. Nel mondo di oggi, dove vi è una sorta di ateismo religioso, ilindica “tre sfide” a cui la Chiesa è chiamata. La prima è far conoscere Gesù. “Nei deserti spirituali del nostro tempo, generati dal secolarismo e dall’indifferenza, è necessario ritornare al primo annuncio”, alla Galilea. Una testimonianza credibile, non ...

bergoglio in carrozzina 1: SU ABUSI TOLLERANZA ZERO,NON VERGOGNARSI DENUNCIARE - 'Noi siamo religiosi, siamo sacerdoti per portare la gente a Gesù, non per 'mangiare' la gente con la nostra concupiscenza. E l'abusatore ...Lo stessoauspica una cittadinanza universale che diventa fraternità. Questo cosmopolitismo fa parte delle tradizioni. Non viene messa in discussione l'identità, significa condividere".