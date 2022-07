I sindaci portano le statue di santi e madonne Chi sarà il prossimo?

(Di venerdì 29 luglio 2022) di Arturo Calabrese Adesso a chi tocca? È questa la domanda che i cilentani si pongono dopo le sfilate dei giorni scorsi ad opera deidel territorio. Oggetto del quesito è qualela prossima statua che verrà trasportata dai primi cittadini cilentani. Tutto è cominciato domenica 24 luglio quando ad Agropoli si teneva la consueta processione in onore della Madonna di Costantinopoli, protettrice dei pescatori e degli uomini di mare. La funzione religiosa tornava dopo due anni, come quasi la totalità degli eventi, e quale occasione migliore per, vice, assessori, consiglieri comunali e provinciali di farsi vedere e mettersi in mostra? Tutti al seguito della statua, dunque, con tanto di fascia tricolore, o azzurra col simbolo della Provincia, e tanti sorrisi in favore di obiettivo al fine di ...

ottopagine : Capaccio, Città Libera: 'I due sindaci di Agropoli portano Madonna in spalla...' #Capaccio - LucaC_01 : @mattia1908_ @lebonalmm Sala è un pessimo sindaco, Lo Russo idem, ma il problema viene dalla base secondo me. Anni… -

Il Sole 24 ORE

Il segretario ha riconosciuto la nostra forza e nella riunione con idem lo ha confermato. ... Ma le correnti nel Pd non ci sono più "Le correnti non sono un male, soprattutto seidee ...Le piogge dell'altra notteun po' di sollievo ai campi e il Garda può ridurre il deflusso in uscita. Alle 8.30 di ieri ... dalla sua presidente Mariastella Gelmini e daidel lago. Grazie ... Sindaci, Brugnaro al top e Sala in ascesa portano in vetta le grandi città Letta, che un giorno attacca la Meloni come fosse una piccola ‘ducetta’ che sogna ancora il Ventennio e vuole rifare la ‘marcia su Roma’, e la ...