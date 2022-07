GTWC Europe | 66 auto pronte per sfidarsi nella 24 Ore di Spa Prima volta per Valentino Rossi nelle Ardenne

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo una lunghissima attesa è finalmente arrivato il week-end della 24 Ore di Spa-Francorchamps, gara principale per quanto riguarda il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. Tutto è pronto per la competizione dell’anno, evento che da qualche stagione è inserito anche nel calendario dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. La battaglia è assicurata nel noto impianto belga, una competizione in cui tutto può succedere con la costante incognita del meteo e la bellezza di 66contemporaneamente presenti lungo il tracciato. Da quest’anno bisognerà fronteggiare anche con una pista molto più selettiva con la ghiaia presente in molti punti del tracciato dopo gli ingenti interventi avvenuti durante l’inverno per riportare le due ruote. Ferrari è l’da battere dopo il successo della passata ...