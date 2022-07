GdS – Dybala, il post e le reazioni dei calciatori. Lineker, Pjanic, De Rossi (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-27 15:29:44 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Da Gary Lineker a Pjanic: emoticon, commenti e ricordi sotto al video pubblicato da La Joya sulla notte di folla all’Eur C’è Gary Lineker, per dirne uno, che dall’Inghilterra sceglie tutte emoticon di stupore mentre non si contano i cuori gialloRossi di Leandro Castan, gli applausi di Miralem Pjanic, i like di Daniele De Rossi. Vicini o lontani, tutti ipnotizzati da immagini che hanno fatto il giro del mondo. Gli ex — Tra coloro che sono rimasti senza parole per la presentazione di Dybala anche tanti ex romanisti: Luca Toni scrive su Instagram: “Madonna che bolgia”, seguito da Radja Nainggolan: “Questo (può succedere, ndr) solo là, (purtroppo). Che spettacolo”. E poi ancora, Paulo Sergio: ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-27 15:29:44 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Da Gary: emoticon, commenti e ricordi sotto al video pubblicato da La Joya sulla notte di folla all’Eur C’è Gary, per dirne uno, che dall’Inghilterra sceglie tutte emoticon di stupore mentre non si contano i cuori giallodi Leandro Castan, gli applausi di Miralem, i like di Daniele De. Vicini o lontani, tutti ipnotizzati da immagini che hanno fatto il giro del mondo. Gli ex — Tra coloro che sono rimasti senza parole per la presentazione dianche tanti ex romanisti: Luca Toni scrive su Instagram: “Madonna che bolgia”, seguito da Radja Nainggolan: “Questo (può succedere, ndr) solo là, (purtroppo). Che spettacolo”. E poi ancora, Paulo Sergio: ...

