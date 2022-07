Flussi migratori come arma di ricatto? L’Italia è “scomparsa” dall’Africa (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli inglesi utilizzano il concetto di “elefante nella stanza”, cioè quell’elemento enorme, assolutamente evidente e impossibile da non vedere – come appunto potrebbe essere un pachiderma in un locale – e che pure viene palesemente ignorato. La crisi migratoria nella campagna elettorale italiana e tutte le conseguenze che essa comporta in termini sociali, economici e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli inglesi utilizzano il concetto di “elefante nella stanza”, cioè quell’elemento enorme, assolutamente evidente e impossibile da non vedere –appunto potrebbe essere un pachiderma in un locale – e che pure viene palesemente ignorato. La crisia nella campagna elettorale italiana e tutte le conseguenze che essa comporta in termini sociali, economici e InsideOver.

ignaziore : RT @MarceVann: @ItalianPolitics N O N È P O S S I B I L E ! Ora anche i flussi migratori africani sono colpa della Russia. ?? #HaStatoP… - LauraGi63815697 : RT @MarceVann: @ItalianPolitics N O N È P O S S I B I L E ! Ora anche i flussi migratori africani sono colpa della Russia. ?? #HaStatoP… - MarceVann : @ItalianPolitics N O N È P O S S I B I L E ! Ora anche i flussi migratori africani sono colpa della Russia. ?? #HaStatoPutin - TamCarTam : RT @mvetto: Quindi non solo Salvino avrebbe avuto strette relazione con la russia per far cadere draghi ma ora si apprende che i russi cont… - tonyo1969 : RT @mvetto: Quindi non solo Salvino avrebbe avuto strette relazione con la russia per far cadere draghi ma ora si apprende che i russi cont… -