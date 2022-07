F1, GP Ungheria 2022. La Ferrari brilla in FP1. Carlos Sainz 1°, Charles Leclerc 3° (Di venerdì 29 luglio 2022) Il weekend del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 è cominciato in condizioni di pista asciutta, situazione che non è detto si presenti anche nei prossimi giorni. Difatti, stando alle previsioni, ci sono altissime probabilità di una qualifica bagnata. Invece la giornata di domenica è ancora un’incognita, non si escludono scrosci proprio nell’imminenza della gara, che potrebbero portare a un GP dalle condizioni i cangianti. I team hanno quindi cominciato a lavorare soprattutto pensando a dopodomani, in quanto è verosimile che la griglia di partenza sia determinata sotto l’acqua. Curioso notare il percorso differente scelto dalle squadre. Ferrari e Red Bull sono le uniche ad aver cominciato dalle soft, mentre tutti gli altri hanno approcciato l’Hungaroring con le medie o le dure. In questa fase si nota un sostanziale equilibrio fra le duellanti per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Il weekend del Gran Premio d’di Formula 1 è cominciato in condizioni di pista asciutta, situazione che non è detto si presenti anche nei prossimi giorni. Difatti, stando alle previsioni, ci sono altissime probabilità di una qualifica bagnata. Invece la giornata di domenica è ancora un’incognita, non si escludono scrosci proprio nell’imminenza della gara, che potrebbero portare a un GP dalle condizioni i cangianti. I team hanno quindi cominciato a lavorare soprattutto pensando a dopodomani, in quanto è verosimile che la griglia di partenza sia determinata sotto l’acqua. Curioso notare il percorso differente scelto dalle squadre.e Red Bull sono le uniche ad aver cominciato dalle soft, mentre tutti gli altri hanno approcciato l’Hungaroring con le medie o le dure. In questa fase si nota un sostanziale equilibrio fra le duellanti per il ...

