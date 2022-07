Esce per andare a funghi e non torna più a casa: trovato morto a 39 anni (Di venerdì 29 luglio 2022) Era uscito per andare a cercare funghi , ma non era mai rientrato a casa. Dopo una notte di ricerca, è stato trovato morto stamane. Il corpo senza vita del 39enne è stato recuperato poco prima delle 9,... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) Era uscito pera cercare, ma non era mai rientrato a. Dopo una notte di ricerca, è statostamane. Il corpo senza vita del 39enne è stato recuperato poco prima delle 9,...

specialgizhe : RT @LGramellini: Il ragazzo era forte prima e lo sarà (ancora di più) nei prossimi anni. Ma chi sputa nel piatto dove ha mangiato non ne es… - JoKakamuKazz : RT @lvogruppo: Esce in cerca di funghi ma non rientra a casa: morto a soli 41 anni per un malore improvviso I soccorritori hanno ritrovato… - serginhodos27 : @FeliceRaimondo Chukwumueka sarebbe perfetto, per il resto se non esce nessuno a mio parere siamo abbastanza coperti - lvogruppo : Esce in cerca di funghi ma non rientra a casa: morto a soli 41 anni per un malore improvviso I soccorritori hanno r… - carmi_ne : Ribadisco, ogni volta che provate ad ascoltare un brano musicale, sia di vostra volontà che casualmente esce comunq… -