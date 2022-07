Donetsk | Mosca | «Quaranta morti ucraini in un bombardamento di Kiev su una colonia penale» – Il video

(Di venerdì 29 luglio 2022) Undelle forze ucraine su unadell’autoproclamata Repubblica popolare diavrebbe e ucciso 40 prigionieridei filorussi ferendone altri 75. Lo avrebbe riferito il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Interfax. Secondo il ministero, ilsarebbe stato compiuto con missili Himars, simili a quelli forniti alle forze ucraine dagli Usa e avrebbe colpito un centro di detenzione vicino alla località di Elenovka, a. Il centro, secondo quanto si apprende, detiene i prigionieri di guerra. Tra loro vi sarebbero anche membri del battaglione Azov. su Open Leggi anche: Ucraina, raid russo in un’area residenziale: almeno 15nella regione di ...

