Così la controffensiva di Kiev costringe Mosca sulla difensiva (Di venerdì 29 luglio 2022) Overturning, ribaltamento, capovolgimento di fronte, commentano a Washington e Londra gli analisti di strategie militari sulla base degli ultimi rilevamenti satellitari e dei bilanci dei combattimenti in corso nel sud est dell’Ucraina. “I russi hanno perso l’iniziativa e gli ucraini stanno per assumerla”, sintetizza George Barros, analista geospaziale dell’Institute for the Study of War. “La controffensiva ucraina sta prendendo slancio”, conferma il ministero della Difesa britannico. Accanto alle analisi ottimistiche coesistono tuttavia valutazioni più prudenti: “È ancora troppo presto per ridimensionare la forza dell’armata di Mosca”, dicono gli esperti. “È in corso una massiccia campagna di reclutamento in tutta la Russia che potrebbe ancora procurare gli effettivi di cui ha disperatamente bisogno per compensare le enormi perdite ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Overturning, ribaltamento, capovolgimento di fronte, commentano a Washington e Londra gli analisti di strategie militaribase degli ultimi rilevamenti satellitari e dei bilanci dei combattimenti in corso nel sud est dell’Ucraina. “I russi hanno perso l’iniziativa e gli ucraini stanno per assumerla”, sintetizza George Barros, analista geospaziale dell’Institute for the Study of War. “Laucraina sta prendendo slancio”, conferma il ministero della Difesa britannico. Accanto alle analisi ottimistiche coesistono tuttavia valutazioni più prudenti: “È ancora troppo presto per ridimensionare la forza dell’armata di”, dicono gli esperti. “È in corso una massiccia campagna di reclutamento in tutta la Russia che potrebbe ancora procurare gli effettivi di cui ha disperatamente bisogno per compensare le enormi perdite ...

Jxolah1 : @Freesty51395226 @agambella Così in evidente difficoltà che sono 6 mesi che gli ucraini provano a contrattaccare in… - caterinacorda1 : RT @sparviero77: La 54a Brigata delle Forze Armate ucraine dichiara che non andrà in prima linea a combattere. La controffensiva o la va… - anto_galli4 : RT @sparviero77: La 54a Brigata delle Forze Armate ucraine dichiara che non andrà in prima linea a combattere. La controffensiva o la va… - rossomille : RT @sparviero77: La 54a Brigata delle Forze Armate ucraine dichiara che non andrà in prima linea a combattere. La controffensiva o la va… - emiliomagrini : RT @sparviero77: La 54a Brigata delle Forze Armate ucraine dichiara che non andrà in prima linea a combattere. La controffensiva o la va… -