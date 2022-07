CorSport: Napoli, il Tottenham è disposto ad aprire al prestito di Lo Celso (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Napoli punta a Giovanni Lo Celso, centrocampista della Nazionale argentina in uscita dal Tottenham. Può fare sia la mezzala che il trequartista: a Spalletti tornerebbe comodo per sfruttare più soluzioni tecniche. Gli Spurs chiedono 22 milioni, ma, scrive il Corriere dello Sport, aprirebbero anche ad un prestito. “Mercoledì è venuto fuori a sorpresa un nome che fino a pochi giorni fa è stato fisso nei radar della Fiorentina: Lo Celso. Centrocampista polivalente che piace molto e che il Tottenham è pronto a cedere: 22 milioni la prima richiesta, magari rivedibile, magari studiando una formula che all’interno contempli la parola: prestito”. Fino a questo momento, Giuntoli puntava più Barak, “ma la chance offerta dalla Frenata della Fiorentina su Lo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilpunta a Giovanni Lo, centrocampista della Nazionale argentina in uscita dal. Può fare sia la mezzala che il trequartista: a Spalletti tornerebbe comodo per sfruttare più soluzioni tecniche. Gli Spurs chiedono 22 milioni, ma, scrive il Corriere dello Sport,bbero anche ad un. “Mercoledì è venuto fuori a sorpresa un nome che fino a pochi giorni fa è stato fisso nei radar della Fiorentina: Lo. Centrocampista polivalente che piace molto e che ilè pronto a cedere: 22 milioni la prima richiesta, magari rivedibile, magari studiando una formula che all’interno contempli la parola:”. Fino a questo momento, Giuntoli puntava più Barak, “ma la chance offerta dalla Frenata della Fiorentina su Lo ...

