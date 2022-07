Conte | «Draghi? Siamo increduli | voleva andare via lui Oggi la soluzione sulle deroghe ai due mandati»

(Di venerdì 29 luglio 2022) Sui duelaarriverà in giornata. Mentre Mariolo ha deluso perchéandar via. Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, in diretta a Rtl 102.5 inaugura la sua campagna elettorale. E dice anche che con il Partito Democratico di avere rapporti «non se ne parla». La prima risposta è: «Laarriverà in giornata. Stiamo completando le valutazioni interne», dice l’ex Avvocato del Popolo. Con il Partito Democraticonon esclude un dialogo in futuro, ma non adesso: «Non ci sono possibilità di rapporti con il Pd. Che rapporti si possono avere con una forza politica che sta chiudendo accordi con Brunetta, Gelmini, Renzi e Calenda? Questa è un’ammucchiata». Poi torna sulla caduta ...

Non a caso Giuseppeha parlato di 'corbellerie', rivendicando trasparenza e indipendenza del ... ma aveva genericamente parlato delle motivazioni di chi ha tolto la fiducia la, scelta ...Crisi governo,: non l'abbiamo voluta,voleva andare via - 'Noi non abbiamo voluto la crisi di governo, ma abbiamo posto dei temi per noi importantissimi'. É quello che ha detto il leader ...'Io ho lavorato e lavoro per la pace e per cercare di fermare questa maledetta guerra. Figurati se vado a parlare di ministri e viceministri, ...Draghi ha chiaramente manifestato di voler andare via e in ... Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ai microfoni di Rtl 102.5. “Stiamo completando le valutazioni interne.