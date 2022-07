Concessione autostrade A24 A25 | il Tar del Lazio conferma sospensiva

(Di venerdì 29 luglio 2022) Roma - Il Tar delhato larelativa alla revoca in danno delladellelaziali ed abruzzesi A24-A25 alla società Strada dei Parchi. Il provvedimento era stato stabilito dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 luglio scorso sulla base di un provvedimento del Ministero per le Infrastrutture e per la Mobilità sostenibili (Mims) nel quale veniva elencata una serie di inadempienze. La decisione sul merito della sentenza è prevista per il 20 settembre Secondo quanto si è appreso, Avvocatura ed Anas sarebbero stati d'accordo a lasciare la gestione fino alla udienza di merito del 20 settembre prossimo a Sdp: a far saltare l'intesa sarebbe stato il Governo. A quel punto i giudici amministrativi hannoto la...

