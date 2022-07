Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” (Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio sottolineare l'enormità della scelta che sono stata costretta a fare. Fino al 20 luglio Forza Italia ha contribuito a dar vita al governo più autorevole della storia italiano. Poi il 20 luglio ha tolto la fiducia al governo più rispettato in Europa per anticipare il voto e avere un pugno di seggi in più. A provocare la crisi sono stati i 5 Stelle e purtroppo Fi e la Lega: è chiaro che non potevo più stare in quel partito”. Lo ha detto il ministro Mara Carfagna, in conferenza stampa con Carlo Calenda e Mariastella Gelmini per ufficializzare la sua entrata nel partito Azione. “Ecco perchè inizia un nuovo percorso – ha aggiunto – un nuovo cammino, una battaglia che chiede coraggio ma che inizia con alcune certezze, a partire dal quella di entrare a far parte della vera casa italiana dei riformisti, dei popolari, dei liberali. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio sottolineare l'enormità della scelta che sono stata costretta a fare. Fino al 20 luglio Forza Italia ha contribuito a dar vita al governo più autorevole della storia italiano. Poi il 20 luglio ha tolto la fiducia al governo più rispettato in Europa per anticipare il voto e avere un pugno di seggi in più. A provocare la crisi sono stati i 5 Stelle e purtroppo Fi e la Lega: è chiaro che nonpiù stare in quel partito”. Lo ha detto il ministro Mara, in conferenza stampa con Carlo Calenda e Mariastella Gelmini per ufficializzare la sua entrata nel partito Azione. “Ecco perchè inizia un nuovo percorso – ha aggiunto – un nuovo cammino, una battaglia che chiede coraggio ma che inizia con alcune certezze, a partire dal quella di entrare a far parte della vera casa italiana dei riformisti, dei popolari, dei liberali. ...

NicolaPorro : ?? La #Carfagna che scopre il berlusconismo dopo 20 anni, #Calenda che piace ai liberali (ma porta voti al Pd) e l'U… - Giorgiolaporta : Pare che dopo #Brunetta anche la #Carfagna abbandoni Forza Italia. Spero segua a ruota la #Ronzulli che se me la tr… - LobbaLuisa : RT @Aretnutorn12: Il bomba starà facendo salti di gioia nel sapere che letta lo prende con se,insieme a Gelmini,Carfagna,Di Maio,Calenda,Br… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Carfagna “Dopo caduta Draghi non potevo restare in Fi” - - Fabrizio__66 : Calenda non si ferma più. Dopo aver preso Gelmini e Carfagna vuole anche #Milenkovic. -