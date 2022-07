Calvizia addio? Ecco la notizia che in tanti attendevano

Leggi su leggilo

(Di venerdì 29 luglio 2022) Una nuova ricerca ha stabilito quelle che sono le cause della calvizie. Lo studio ha messo in risalto che potrebbe dipendere dall’attivazione di una proteina, ossia la TGF-beta. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio. Questa proteina è in effetti la chiave per controllare quando le cellule del follicolo pilifero si dividono e quando muoiono. Aver scoperto L'articolo proviene da Leggilo.org.