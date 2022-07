Borghi | “Quei rapporti opachi della Lega vanno chiariti una volta per tutte”

borghi_claudio : @kemess__ @ScorpioNOGP @GabZeno Guardi, lei avrà alle elezioni una scheda, di fianco al simbolo del partito troverà… - borghi_claudio : @vicevongola2 No figurati Marattin sa perfettamente che ci vuole lo scostamento di bilancio perché l'extragettito è… - rococotanica : RT @checchina2: @matteosalvinimi Milioni di elenchi per dire che vuole meno neri, cancellare la Fornero ( racconto oramai millenario), aiut… - ikaro22000 : @borghi_claudio ma repubblica è messa peggio del pd! Chi gli compra quei quattro fogli riempiti a cazzate? Neanche i piddini - Pdraus1 : @GSoverini @matteosalvinimi Grazie a Dio era al governo e gli ha rotto le uova nel paniere a tutti quei ladri che g… -

Corriere della Sera

... che continua con entusiasmo e passione a ribadire l'amore verso il territorio con tutti... Grande attesa, invece, il 6 agosto per il ritorno della Giostra d'Europa e deipiù belli d'Italia ,...Ingiorni il leader si stava muovendo per ottenere i biglietti che lo avrebbero portato a ... Enrico, membro del Copasir e parlamentare Pd, ha detto che "la sede per affrontare queste ... Quei borghi da top ten, bellissimi ma finti. Dal Piemonte al Sud Il deputato del Pd e membro del Copasir: "Chiedo all'Agcom e ai social network uno sforzo straordinario di controllo per evitare abusi della ...Crecchio. Nel borgo medievale di Crecchio, antico possedimento normanno, protetto dal Castello Ducale, domenica 31 luglio pv l’Associazione “I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” parteciper ...