Bologna | Thate | «Arrivato come un uomo | via come un Leone»

(Di venerdì 29 luglio 2022) Arthur Theate saluta il: «Grazie di tutto, mi sono sentito a casa. Sonoun, vado viaun» Arthur Theate saluta ile i suoi tifosi. Prima di partire per il Rennes, ecco le sue parole al suo ex club, affidate ai social. «Grazie di tutto! Dal primo giorno mi sono sentitoa casa. È stato un vero onore giocare di fronte a voi tifosi, stare con miei compagni e lavorare con lo staff e tutte le persone della società!! Sonoun, vado viaun». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

60' - Supersu Dumfries, angolo per l'Inter. 65' - Ancora una ripartenza sprecata per il, un grande intervento di Skriniar ha evitato la doppietta ad Arnautovic. 73' - Ottima chiusura ...60' - Supersu Dumfries, angolo per l'Inter. 65' - Ancora una ripartenza sprecata per il, un grande intervento di Skriniar ha evitato la doppietta ad Arnautovic. 73' - Ottima chiusura ... Az Alkmaar-Bologna, le formazioni ufficiali dell'amichevole: Felsinei con il 3-4-2-1 La Bassa Romagna celebra il 42esimo anniversario della strage di Bologna con un allenamento autogestito intitolato «Sulle orme della staffetta del 2 agosto», che attraverserà tutti e nove i comuni del ...MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023 - ore 21.00 La Duke Ellington Orchestra torna in Italia con una tournée che farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 25 gennaio 2023. La Duncan Eventi, per la secon ...