Atp Umago 2022 | Sinner elimina Carballes Baena | ora la semifinale contro Agamenone

Jannik Sinner supera in due set 6-4 7-6(5) dello spagnolo Roberto Carballes Baena nel match valevole per i quarti di finale del torneo Atp di Umago 2022 e stacca il biglietto per la semifinale. Il suo prossimo avversario sarà l'italo-argentino Franco Agamenone, giustiziere di Marco Cecchinato nel turno precedente. L'altoatesino si rende protagonista di un buon avvio di partita e, dopo aver tenuto il suo primo turno di servizio a 15, mette subito a referto il primo break dell'incontro. Lo spagnolo fa molta fatica a reagire, tanto da non riuscire praticamente mai a creare difficoltà al rivale. Jannik dimostra grande solidità sia in battuta sia in risposta.

