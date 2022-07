Vieni come Sei, la recensione: indipendenza e sessualità per una commedia davvero riuscita (Di giovedì 28 luglio 2022) La recensione di Vieni come Sei: umorismo, dolcezza, empatia e un dramedy che rivede il concetto di disabilità e sessualità. Ecco perché non dovreste perdere il remake diretto da Richard Wong. Gli on-the-road, al cinema, funzionano. Sarà che il paesaggio gioca sempre un ruolo fondamentale, sarà che ogni viaggio porta con sé rivelazioni, tant'è che anche il pubblico finisce per prendere parte al percorso catartico dei relativi protagonisti. Perché ogni strada, ogni tragitto, ogni destinazione equivale ad una piccola rivoluzione in grado di sconquassare certezze e aspettative. Così, nella nostra recensione di Vieni come sei cominciamo con il dirvi che, grazie ad un dolcissimo umore filmico, Richard Wong, su sceneggiatura di Erik Linthorst, riporta sul grande schermo la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 luglio 2022) LadiSei: umorismo, dolcezza, empatia e un dramedy che rivede il concetto di disabilità e. Ecco perché non dovreste perdere il remake diretto da Richard Wong. Gli on-the-road, al cinema, funzionano. Sarà che il paesaggio gioca sempre un ruolo fondamentale, sarà che ogni viaggio porta con sé rivelazioni, tant'è che anche il pubblico finisce per prendere parte al percorso catartico dei relativi protagonisti. Perché ogni strada, ogni tragitto, ogni destinazione equivale ad una piccola rivoluzione in grado di sconquassare certezze e aspettative. Così, nella nostradisei cominciamo con il dirvi che, grazie ad un dolcissimo umore filmico, Richard Wong, su sceneggiatura di Erik Linthorst, riporta sul grande schermo la ...

maratett : @ElainaStJames vieni puttana ti uso come pisciatoio - scimonelli : RT @errante_l: e,..ti porterò in un mondo intessuto di sogni e di parole smarriti nel tunnel della vita e insieme saremo luce Vieni con… - Methamorphose30 : RT @Sayuri1897: Twitter è come una pubblica piazza con tanti tavolini. Quando commentate un tweet e come se voi vi sedeste al tavolo assie… - Alessandro78c : RT @Sayuri1897: Twitter è come una pubblica piazza con tanti tavolini. Quando commentate un tweet e come se voi vi sedeste al tavolo assie… -