Twitter chiude gli uffici ma non licenzia nessuno: dipendenti in smart working (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel tentativo di tagliare i costi, la società ha deciso di abbandonare i suoi locali in molte città: i dipendenti lavoreranno in remoto a tempo pieno Leggi su wired (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel tentativo di tagliare i costi, la società ha deciso di abbandonare i suoi locali in molte città: ilavoreranno in remoto a tempo pieno

alessioviola : 23 settembre, Salvini chiude campagna elettorale. - SuperTennisTv : ???? L-O-R-E-N-Z-O ?? #Musetti chiude una fantastica settimana regalandosi il suo primo titolo #ATP nella sua prima f… - Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOO! ?????? L'Italia chiude in bellezza i mondiali di scherma conquistando l'oro nel fioretto a sq… - AlessandraB18 : RT @comitato_daje: 'Chi ci critica in realtà non mette in campo proposte. Il tema è: come si chiude? Si chiude con la #termovalorizzazione… - Massimo22185550 : RT @Siciliano741: Non chiude a Calenda? All'uomo di confindustria che ha reclutato Gelmini e Brunetta? Vergognati Fratoianni e non nominare… -