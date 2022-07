Tour de France femminile 2022: tappa di oggi, programma, orari, tv, percorso 28 luglio. Probabile una volata di gruppo (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo due frazioni scoppiettanti, torna leggermente la calma al Tour de France femminile 2022, con la quinta tappa che non dovrebbe prevedere sconvolgimenti in chiave classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria e programma. LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa con tre GPM percorso Sulla carta dovrebbe essere volata di gruppo nella Bar-le-Duc-Saint-Dié-des-Vosges di 175,6 chilometri. Sono tre i GPM di giornata, nessuno dei quali però troppo impegnativo: Côte de Pagny-la-Blanche-Côte (1,4 chilometri al 5,5%) e Côte de Gripport (1,3 chilometri al 5,3%) sono posti nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo due frazioni scoppiettanti, torna leggermente la calma alde, con la quintache non dovrebbe prevedere sconvolgimenti in chiave classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria e. LIVEdediin DIRETTA: frazione mossa con tre GPMSulla carta dovrebbe esseredinella Bar-le-Duc-Saint-Dié-des-Vosges di 175,6 chilometri. Sono tre i GPM di giornata, nessuno dei quali però troppo impegnativo: Côte de Pagny-la-Blanche-Côte (1,4 chilometri al 5,5%) e Côte de Gripport (1,3 chilometri al 5,3%) sono posti nella ...

