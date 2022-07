Tour de France femminile 2022, Lorena Wiebes: “Mi sono sentita forte allo sprint. La Maglia Verde è un obiettivo” (Di giovedì 28 luglio 2022) Un’altra super vittoria per Lorena Wiebes, che si conferma, almeno sulle volate piatte, la miglior sprinter al mondo. La neerlandese della DSM si è portata a casa il secondo successo di tappa al Tour de France femminile 2022 battendo tutte sul traguardo di Saint-Dié-des-Vosges. Le sue dichiarazioni al traguardo: “sono felicissima. Specialmente perché con la squadra abbiamo fatto grandi sforzi oggi per tenere sotto controllo la corsa sin dall’inizio. Franziska Koch ha tenuto il ritardo limitato dalla testa della corsa”. E ancora: “Mi sono sentita forte anche oggi allo sprint e sono felice di essere riuscita a fare una volata così dopo una tappa così ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Un’altra super vittoria per, che si conferma, almeno sulle volate piatte, la migliorer al mondo. La neerlandese della DSM si è portata a casa il secondo successo di tappa aldebattendo tutte sul traguardo di Saint-Dié-des-Vosges. Le sue dichiarazioni al traguardo: “felicissima. Specialmente perché con la squadra abbiamo fatto grandi sforzi oggi per tenere sotto controllo la corsa sin dall’inizio. Franziska Koch ha tenuto il ritardo limitato dalla testa della corsa”. E ancora: “Mianche oggifelice di essere riuscita a fare una volata così dopo una tappa così ...

