Silvia Toffanin non è l’unica donna amata dal marito | spunta l’altra donna

(Di giovedì 28 luglio 2022)è in crisi poiché ha scoperto dell’esistenza di un’altranella vita di suo. Finalmente, tempo di relax per, pronta a godersi le vacanze con la famiglia, in attesa di ritornare sicuramente a settembre su Canale 5 al timone di Verissimo, visto il grande successo ottenuto durante la precedente stagione e i complimenti ricevuti dal Direttore dell’emittente televisiva.e Pier Silvio Berlusconi – AltranotiziaNonostante le soddisfazioni ricevute, la conduttrice attualmente è molto turbata poiché si è resa conto di non esserenella vita di Pier Silvio Berlusconi in quanto si parla anche di un’altra ...

EnigmaGrop : Elenco delle donne di spettacolo che lavorano solo perchè sono mogli di... Ilary Blasi Maria De Filippi Silvia Toff… - iammmartina_ : Silvia Toffanin se n’è andata? - ParliamoDiNews : Pier Silvio Berlusconi: il regalo da capogiro di Silvia Toffanin - Velvet Gossip #Foto #Video #UominieDonne… - chebello16 : RT @ilaryblasi_ooc: Ilary e Silvia Toffanin si commuovono - ParliamoDiNews : Silvia Toffanin, cifra da capogiro per il regalo a Pier Silvio: lo sognava #silvia #toffanin #cifra #capogiro… -

Ilary Blasi ehanno un rapporto molto stretto e per questo motivo Ilary aveva sfruttato l'ambiente accogliente e confortevole del salotto tivù di Canale 5 per smentire le voci di ...Lei ha tolto la fede, non prima di aver difeso proprio il suo matrimonio in diretta televisiva a Verissimo , nel salotto della sua grande amica. Ma cos'è che ha scatenato la furia di ...Ilary Blasi potrebbe tornare a Verissimo a settembre per parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. A rivelarlo il Settimanale Nuovo ...Dopo lo scontro con Mara Venier, Pierpaolo Pretelli è di nuovo al centro delle polemiche: "Ho solo fan over 60, sarà per colpa di Domenica In" ...