Salernitana Mikael, l’attaccante andrà in prestito all’Internacional: le ultime (Di giovedì 28 luglio 2022) La Salernitana manda a giocare in Brasile l’attaccante Mikael: definito il prestito all’Internacional de Porto Alegre La Salernitana manda a giocare in Brasile l’attaccante Mikael. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti tornerà in patria per giocare con l’Internacional. l’attaccante era arrivato a gennaio nella serie di acquisiti fatti da Sabatini per rinforzare la rosa a disposizione di Nicola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Lamanda a giocare in Brasile: definito ilde Porto Alegre Lamanda a giocare in Brasile. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti tornerà in patria per giocare con l’Internacional.era arrivato a gennaio nella serie di acquisiti fatti da Sabatini per rinforzare la rosa a disposizione di Nicola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : ?? #Salernitana, #Mikael va in prestito all’@SCInternacional ?? #Calciomercato #SerieA - CalcioNews24 : #Mikel della #Salernitana tornerà in Brasile ?? - Fede76603505 : RT @DiMarzio: ?? #Salernitana, #Mikael va in prestito all’@SCInternacional ?? #Calciomercato #SerieA - SarnoRaffaele : RT @robertopontillo: #Salernitana Mikael via solo in prestito quindi non libera il posto da extracomunitario, lo slot è liberato solo per u… - SarnoRaffaele : RT @robertopontillo: #Salernitana il prestito di Mikael avvicina yazici ai granata l'operazione sarebbe possibile solo in prestito -